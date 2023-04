Solo esta de apoyo para Dina

Maritza Sánchez, exasistenta de la presidenta Dina Boluarte durante las Elecciones Generales de 2021, asistió ayer al Ministerio Público para declarar en calidad de testigo por la investigación preliminar que se le abrió a la mandataria por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, organización criminal y lavado de activos.

La investigación a la mandataria, dispuesta por el fiscal Richard Rojas, se inició luego de que el empresario Henry Shimabukuro revelara que realizó aportes económicos a la campaña de Boluarte Zegarra, quien ha rechazado esta versión en reiteradas ocasiones.

“Estaba cumpliendo la labor de apoyo a la campaña. La campaña se extendió porque se tuvo que defender el voto del pueblo en el Parque de la Democracia. Esos 43 días prolongan toda la presencia, los plantones; entonces no había acabado la campaña. Es por eso que yo todavía no me retiro”, declaró a los medios de comunicación.

Sánchez señaló que su labor culminó el 23 de julio de 2021, fecha en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó como ganadora a la fórmula de Perú Libre, compuesta por Castillo Terrones y a Boluarte Zegarra.