Solicitan nuevas elecciones en Venezuela tras fraude electoral

El mandatario brasilero solicitó la necesidad de que se realicen unas segundas elecciones debido a que “hasta ahora” no se sabe quien ganó los comicios en el país de Venezuela tras fraude electoral.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado veintiocho de Julio, sugiriendo dos posibles salidas a la crisis “La formación de un Gobierno de coalición” o la “celebración de nuevas elecciones”.

Ante ello, el mandatario brasilero, mencionó mediante su entrevista con una estación radial que “hasta ahora” no se sabe quién ganó los comicios, debido a que las actas no han sido divulgadas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

Asimismo, Lula, aseguró que Nicolás Maduro, quien fue proclamado como ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo“. Sin embargo, Lula da Silva, mencionó que se encuentra trabajando con México y Colombia a fin de encontrar soluciones.

“Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero“, manifestó el presidente.

Tras lo mencionado por el mandatario brasilero, el presidente de Colombia Gustavo Petro, solicitó que se realicen unas “nuevas elecciones libres” en el país venezolano; una sugerencia similar a la realizada por su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ante los cuestionados comicios que dieron por reelecto como mandatario a Nicolás Maduro.

Cabe señalar que el gobernante izquierdista, aliado de Maduro en la región, realizó un listado de sugerencias a fin de solucionar la crisis política de Venezuela, ante las denuncias de fraude de la oposición. Entre sus propuestas mencionó las “nuevas elecciones libres“, “levantamiento de todas las sanciones” económicas y “garantías totales a la acción política“.