Sol Aguirre se despide de París 2024: “Lo intenté y luché hasta el final”

La surfista peruana cae en el repechaje y se disculpa con el país por no avanzar en los Juegos Olímpicos.

La surfista peruana Sol Aguirre no logró superar el repechaje en los Juegos Olímpicos de París 2024, quedando eliminada de la competencia. Tras caer ante la china Siqi Yang, Aguirre acumuló 4.50 puntos frente a los 8.67 de su rival, quedando así sin opciones de seguir avanzando en la competencia.

Luego de su eliminación, Sol Aguirre utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza y pedir disculpas al país por no haber conseguido avanzar en busca de una medalla olímpica. En su mensaje, destacó el esfuerzo y la dedicación que puso en cada momento de la competencia.

“Lo siento mucho. Tan duro que es competir. Las decisiones que se deciden en milésimas de segundos que te pueden costar el heat. Que puedo decir, no entré en la sintonía de Teahupo’o. Pero sí lo intenté y luché hasta el final”, publicó la joven deportista de 21 años.

Sol Aguirre manifestó lo difícil que fue para ella escribir sobre su derrota, especialmente después de tanto esfuerzo y sacrificio para llegar a los Juegos Olímpicos. “Se me parte el alma y corazón escribiendo esto. Más aún sabiendo todo lo que me esforcé para llegar hasta aquí. Sabiendo lo que soy capaz de hacer. Y que en pocos segundos se me vaya el sueño por el que tanto luché y el que varios de ustedes lucharon conmigo”, añadió.

A pesar del duro golpe en la capital francesa, Aguirre se mostró optimista y decidida a seguir trabajando para regresar con más fuerza a futuros Juegos Olímpicos. “El trabajo y sueño continúa. Con garra, corazón y alma sé que volveré a estar aquí”, concluyó.

Lee también:

Con la eliminación de Sol Aguirre, Perú ve reducido su equipo de surf en París 2024, sumándose a Lucca Mesinas, quien también quedó fuera de la competencia. El único surfista peruano que continúa en carrera es Alonso Correa, quien competirá en la Ronda 3 en Teahupo’o, Tahití, este lunes 29 de julio a las 13:12 horas de Perú, con la esperanza de avanzar y luchar por una medalla.