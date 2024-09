SJL: Delincuentes detonan un artefacto explosivo en vivienda

Tras lo ocurrido, el hombre encargado de la vivienda afectada sospecha que el atentado podría estar dirigido a una vivienda contigua.

La madrugada de este martes, unos delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda ubicada en la zona cuatro de Huáscar, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Ante esto, un hombre encargado del cuidado de la vivienda de tres pisos, se mostró sorprendido, puesto a que señaló no tener ningún tipo de amenazas y que tampoco ha recibido ninguna advertencia previa, es por ello que desconoce el por qué se habría suscitado la detonación.

No obstante, el sujeto sospecha de que el atentado con el artefacto explosivo, podría estar dirigido a su vivienda contigua, la cual se encuentra en plena construcción, realizando algunas obras de refacción; es por ello que podría tratarse de un presunto cobro de cupos de la vivienda contigua.

“En ningún momento he recibido una amenaza. Nunca he recibido. Estamos tranquilos, yo llegué a mi casa a las 8:10 de la noche descansar. Entonces, ya era 1:10 y cuando escuché una explosión fuerte, he salido del fondo y la encontré así la casa, estaba destruida la puerta todavía. Pero también yo me pregunto, no sé por qué ha pasado eso“, señaló el afectado.

Tras lo ocurrido, la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú, llegó hasta el lugar a fin de inspeccionar la zona de la explosión. Asimismo, hallaron restos de una mecha de seguridad; sin embargo, la especialista de la UDEX descartó que se trate de una granada, debido a que no se hallaron esquirlas indicando que posiblemente se haya tratado de un explosivo casero.