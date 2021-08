Sindicato exige destitución de Fiorella Molinelli

Tras el escándalo que involucra a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, en el Club de las farmacéuticas, que se habría beneficiado de contratos irregulares en plena pandemia, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) exigió su destitución inmediata, el mismo pedido se hizo para otros funcionarios de EsSalud quienes son acusados de conformar esta organización delictiva.

Su vinculación a contratos irregulares le pasa factura a la funcionaria

“Exigimos la destitución inmediata de la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Eco. Fiorella Molinelli Aristondo y de todos sus gerentes y funcionarios comprometidos con el caos, abandono, ineficiencia, dispendio de los recursos con adquisiciones cuestionadas durante la pandemia, el tráfico de plazas laborales en beneficio del personal de su confianza, el gasto millonario en publicidad y marketing, entre otros”, reza el comunicado dirigido al presidente del Perú.

Leer también [EsSalud anuncia la práctica de parto vertical para gestantes]

Finalmente, el gremio pide que se nombre a un nuevo Presidente Ejecutivo de EsSalud. “Que sea un profesional médico de la Institución con no menos de 20 años de ejercicio profesional, con amplia formación académica, especialidad médica, estudios de gerencia y gestión hospitalaria y que goce de un buen prestigio personal y profesional. No pueden seguir llegando a dirigir la Institución, profesionales no médicos o personas afines a intereses políticos o de grupo, o que pertenecen a otras instituciones de salud y por lo tanto desconocen la realidad particular de la seguridad social”.