Sin que sea obligatorio Chile cumple cuarentena

Los habitantes de Chile siguen cumpliendo la cuarentena de manera voluntaria para evitar la propagación del covid-19, pese a no ser obligatoria en todo el país, manifestó el último viernes la ciudadana peruana Mariana Mendoza, quien vive en la ciudad de Santiago hace más de diez años.

Mendoza informó a la Agencia Andina que el hecho de que el aislamiento social no sea obligatorio en todo el territorio chileno no ha significado que los pobladores de ese país no tengan el firme compromiso de cumplirlo. “Aquí todo el mundo sigue haciendo la cuarentena desde sus casas de manera voluntaria“, afirmó.

Mariana Mendoza recordó que el gobierno chileno, presidido por Sebastián Piñera, determinó, el pasado jueves 26 de marzo, la cuarentena total a las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Independencia y Santiago, las cuales tenían el mayor porcentaje de contagiados del nuevo coronavirus.