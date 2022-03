Sigue siendo un incapaz

El congresista de Fuerza Popular, , señaló que la renuncia del ahora exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, llega al último momento.

Para Nano Guerra García, Pedro Castillo habría intentado ocultar los votos de congresistas señalados por Karelim López por, presuntamente, ser parte de una organización criminal.

“Demuestra una vez más el estilo improvisado al decidir a último momento, al final, al borde del abismo, del presidente de la República“, comentó.

Para el fujimorista, el mandatario Pedro Castillo habría intentado ocultar los votos de los congresistas que han sido señalados por la empresaria Karelim López de presuntamente ser parte de una organización criminal.

“Quizás detrás está el intentar que no se vea en votos cuál es el peso que podría tener el ministro Silva actualmente, los posibles aliados, pero esto constituye casi una burla al país. Si uno tiene una decisión, no espera que el Congreso se una e inicie un debate como si no hubiesen otros temas“, dijo.

Leer también [Vacancia presidencial se presenta este viernes]

“Se veía ya una intención (de algunos congresistas) de abstenerse en esta votación (de censura). Curiosamente, (las abstenciones) coinciden con señalamientos a algunos congresistas de otras bancadas. Nosotros tenemos el tema muy claro respecto a la salida de Silva, y la del presidente de la República que día a día muestra esta incapacidad para gobernar el país”, aseveró.