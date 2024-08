Sigrid Bazán presenta recurso de nulidad contra pensión a Alberto Fujimori

La congresista Sigrid Bazán anunció la iniciativa. Eduardo Salhuana, presidente de la Mesa Directiva, confirmó la decisión del Legislativo, aunque la consideró “discutible”.



La congresista Sigrid Bazán informó que el Bloque Democrático Popular presentó un recurso de nulidad contra la resolución del Congreso que otorga una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori.

A través de sus redes sociales, Bazán criticó al Parlamento por violar la Constitución. “Desde la bancada rechazamos la pensión para el exdictador. Por eso estamos presentando al Congreso un recurso de NULIDAD de la resolución que da pensión vitalicia al condenado por corrupción y homicidio: Alberto Fujimori Fujimori”, escribió.

Detalles del beneficio económico

Alberto Fujimori recibirá una pensión vitalicia de S/15.600, correspondiente a su mandato de 1990 a 2000. Hasta la fecha, no ha pagado la reparación civil por sus delitos.

Rechazo a Castillo

A inicios de este año, el Congreso, dominado por fujimoristas, rechazó la pensión para Pedro Castillo por una acusación constitucional.

Aunque existe una ley que prohíbe beneficios a presidentes sentenciados, firmada por Fujimori hace 30 años, el Parlamento aprobó la pensión para él. El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, calificó la decisión como “discutible”.

Reacción de Pedro Castillo

El abogado de Castillo, Walter Ayala, anunció que solicitarán nuevamente la pensión para su defendido. “En mi recurso de apelación yo sustenté que esa disposición vulnera la presunción de inocencia. Una disposición legal no puede vulnerar derechos fundamentales como la pensión, que es un derecho que va directamente vinculado a la alimentación y a la vida de la persona. Yo lo dije, pero ellos no me hicieron caso. Pero ahora como se trata de Alberto Fujimori sí usan mi argumento para darles la razón”, declaró.