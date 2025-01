Sheinbaum no irá a toma de mando de Trump

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México confirmó que no asistirá a la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump, la cual se llevará a cabo el lunes 20 de enero de 2025. “No, pero no pasa nada”, así respondió la mandataria mexicana al ser cuestionada sobre el hecho de que no asistirá a la investidura del presidente electo de Estados Unidos en La Mañanera.

Sheinbaun aclaró que el embajador de México en EEUU, Esteban Moctezuma sí asistirá. “México ya fue invitado a la inauguración, así le llaman a la toma de protesta de Donald Trump. Invitaron a todo el cuerpo diplomático, es lo que se usa aquí (en EEUU), se usa más que jefes de Estado se invite a los embajadores”, declaró Moctezuma Barragán sobre el evento solemne.

Hasta el momento, según el protocolo de la ceremonia, Donald Trump rendirá protesta como presidente de Estados Unidos y planea usar el lema “Nuestra democracia duradera: una promesa constitucional”.