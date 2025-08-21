Senamhi alerta que Lima enfrentará lloviznas y neblina del 22 al 25 de agosto

La entidad advirtió que el último tramo del invierno traerá un marcado aumento de nubosidad, ráfagas de viento, lloviznas y una mayor sensación de frío en la capital.

El invierno aún no se despide y se prepara para golpear con fuerza a los limeños. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre el 22 y 25 de agosto la franja costera del país. Incluida Lima Metropolitana, experimentará un notorio descenso de temperaturas, incremento de nubosidad y lloviznas persistentes. Especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

El Senamhi explicó que estas condiciones climáticas están relacionadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema atmosférico que incrementa la humedad y provoca la aparición de niebla, neblina y ráfagas de viento. “Como resultado, se prevé una mayor sensación de frío y acumulados de llovizna en distintos sectores del litoral peruano”, precisó el organismo en su pronóstico oficial.

En la capital, se esperan acumulados de lluvia de hasta 1 mm en los distritos del sur, alrededor de 0.5 mm en la zona centro y oeste, y 0.3 mm en Lima norte y este. Respecto a las temperaturas, las jornadas diurnas oscilarán entre 16 °C y 19 °C, mientras que las noches y madrugadas descenderán a rangos de 12 °C a 15 °C, lo que acentuará la sensación térmica de frío en la población limeña.

El panorama no será diferente en Lima Provincias. Según el Senamhi, los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 2 mm, con temperaturas nocturnas entre 11 °C y 15 °C, y valores diurnos que oscilarán entre 15 °C y 22 °C, dependiendo de cada localidad.