Segundo día de cónclave y todavía no hay nuevo Papa

El cónclave para elegir al sucesor de Francisco entra este jueves en su segundo día. Los cardenales electores volverán a la Capilla Sixtina para proceder a la elección del sucesor de Francisco, después de la primera fumata negra de este miércoles.

Este jueves, empieza el segundo día de cónclave y se espera que las votaciones de los cardenales sean decisivas. Para comprender si algunos de los más votados pueden contar con consenso o es necesario buscar una alternativa para encontrar al sucesor de Francisco.

La primera votación en la Capilla Sixtina, que dio como resultado una fumata negra, como era de esperar, suele considerarse un sondeo para entender las posibilidades de los llamados ‘papables’.

Cada día que pasa y cada votación que se celebra, la probabilidad de que sea humo blanco el que llene el cielo de Roma es mayor, por lo que muchos fieles, y sobre todo turistas y curiosos, no han querido perderse la oportunidad de vivir este momento histórico.

Los 133 cardenales no consiguieron elegir a un nuevo papa después de las dos votaciones celebradas la mañana del jueves en la Capilla Sixtina y la de ayer, miércoles, al inicio del cónclave. Esta vez, respecto al retraso de la primera fumata, el humo negro salió de la chimenea de la Sixtina a las 11.50 hora local (4:50 a.m. en Perú) antes del horario previsto de las 12.00 hora local (5:00 a.m. en Perú).

Centenares de fieles van llenando este jueves la plaza de San Pedro del Vaticano a la espera de que salga la segunda fumata del cónclave, y la primera del día, desde la chimenea de la Capilla Sixtina, tras el humo negro de la noche del miércoles.

Los 133 cardenales se retiraron a almorzar a la residencia de Santa Marta tras los dos escrutinios de la mañana del jueves, en los que no se eligió a un nuevo papa, y a las 16.30 hora local (9:30 a.m. en Perú ) volverán a la Capilla Sixtina para otras dos votaciones.

La segunda fumata negra del actual cónclave, tras la segunda y tercera votación, ha sido acogida con resignación en la Plaza de San Pedro y con gente dispuesta a volver por la tarde para ver si es posible asistir al acontecimiento de la elección del papa.