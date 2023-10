Secuestro en San Miguel: Delincuentes intentan raptar a balazos

La víctima es un ciudadano de nacionalidad colombiana que ingresó de forma ilegal al país. Su intento de secuestro no pasa desapercibido por la PNP

El viernes pasado, en una operación conjunta entre la Policía Nacional (PNP) y el personal de Serenazgo de la Municipalidad distrital de San Miguel, se logró evitar un intento de secuestro contra un ciudadano colombiano que había llegado recientemente a la ciudad de Lima.

Las cámaras de videovigilancia ubicadas en diferentes puntos, específicamente entre la calle Manco Segundo y la avenida Costanera, capturaron los momentos de terror en los que el extranjero fue forzado a subir a la fuerza a una camioneta blanca, de la cual logró escapar minutos después.

La víctima identificada como Daudet Luis Cantio Hernández, a raíz de su declaración, la Policía centra su atención en él debido a que resulta sospechoso que los delincuentes no le hayan robado nada. Además, se observa que llegó ilegalmente a Perú y tomó un vuelo desde Piura a Lima.

Al ciudadano colombiano lo secuestraron poco después de su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Captado en videovigilancia

Según el relato de la Policía, el ciudadano extranjero había llegado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez después de tomar un vuelo en Piura. Al descender del taxi en la primera cuadra de la calle Manco Segundo, tres individuos que se encontraban en dos vehículos diferentes se acercaron a él. Un video de seguridad de un establecimiento al que se dirigía el colombiano muestra cómo este se tropieza al intentar huir por las escaleras.

Un individuo con camiseta blanca se le acerca portando un arma de fuego y lo amenaza, ante la mirada atónita del conductor de taxi, que no tuvo más opción que regresar a su vehículo por temor. El secuestrador agarra al extranjero de la chaqueta y lo lleva a la fuerza hacia una camioneta blanca.

Pocos segundos después, una camioneta del Serenazgo se aproxima, en la que también viaja un agente de policía de paisano, contratado para colaborar en el patrullaje de ese distrito. El policía saca su arma y apunta hacia el vehículo de los delincuentes, lo que desencadena un tiroteo.

Otro video de seguridad muestra a los delincuentes huyendo por la avenida Costanera. Después de varios minutos de persecución, la banda delictiva abandona la camioneta en la vía pública y se traslada a otro vehículo de color negro con dirección a la Costa Verde.

El Mayor PNP Luis Cóndor, quien es el comisario de la comisaría de San Miguel, informó a América Noticias que la víctima logró liberarse de sus secuestradores al lanzarse por una de las puertas. El hombre presentaba signos evidentes de sangre y tenía las manos atadas.

Los delincuentes han sido capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y se encuentran bajo custodia en la dependencia policial, a la espera de que las autoridades sigan el debido proceso.

“Acá hay algo que no nos cae bien a nosotros. Estas personas (los secuestradores) no han robado nada, no le han quitado su maletín, nada, ellos querían a la persona. Es por eso que nosotros tenemos ya la investigación manejándola de forma reservada”, agregó el jefe policial.

