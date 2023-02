Secuestran a joven empresario en la puerta de su casa en Surco

Un joven empresario de 22 años, dedicado a la compra y re­venta de autos, fue secuestrado el pasado jueves en la puerta de su casa en Surco. Alex Federico Meza, llegó a su vivienda ubica­da en la cuadra 5 de la calle Alicia junto a su enamorada. Cuando se disponía a ingresar a su hogar, desconocidos lo subieron a la fuerza a un vehículo negro.

Por su parte, la madre del joven de 22 años confirmó que venía recibiendo amenazas. “Sí, le llamaban, le mandaban mensajes, haciéndose pasar por personas que nos conocen. Mi hijo no le tomaba importancia, dijo que le estaban haciendo bromas. Hasta que me llaman y me dicen que a mi hijo lo han secuestrado, dijo entre sollozos.