Sebastián Rodríguez revela por qué dejó Alianza Lima: «Prioricé mi familia”

El uruguayo Sebastián Rodríguez explicó su salida de Alianza Lima y destacó la grandeza del club y su hinchada.



El futbolista uruguayo Sebastián Rodríguez rompió su silencio sobre su salida de Alianza Lima tras finalizar la temporada 2024. Pese a tener contrato hasta 2025, Rodríguez decidió regresar a Uruguay por motivos familiares y fichar por Montevideo City Torque .

En entrevista con Carve Deportiva , Rodríguez explicó: «Tenía un año más de contrato en Alianza Lima. Por suerte me ha tocado estar bastante fuera de Uruguay, y creíamos junto con mi familia que ya era hora de volver a Uruguay y plantar bandera».

Uso de la cláusula de rescisión

El mediocampista reveló que activó una cláusula de rescisión para finalizar su vínculo con el club. Rodríguez explicó: «La idea principal y el objetivo era estar en Uruguay para tener tranquilidad. Yo rechacé este año más que tenía en Alianza, me dejaron porque había puesto una cláusula que me daba la opción de decidir al final del torneo si quería continuar o no, y la use».

Su paso por Alianza y el apoyo de la hinchada

Rodríguez también analizó su experiencia en el equipo blanquiazul, resaltando el profesionalismo y la magnitud del club. «Agradecido con lo que me encontré en Alianza Lima, un club muy grande. Uno viéndolo de afuera, siempre escuchaba Alianza Lima, también después Universitario, y poco más atrás viene Sporting Cristal. Pero una vez que llegué a Perú, sin conocer, me Sorprende para bien lo grande que es el club, la hinchada que tiene y lo profesional que se manejan, eso en el sentido del club», comentó.

El uruguayo agradeció el recibimiento de la afición blanquiazul y valoró su experiencia en el fútbol peruano como una etapa significativa en su carrera.