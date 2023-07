Se viene la interpelación contra titular del MTC

Las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular se suman a Perú Libre en la evaluación de presentar una moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Fernando Varela, debido a la designación de Rosa Gutiérrez como presidenta de Essalud.

Varela ha respaldado a Gutiérrez a pesar de las críticas por su gestión en el manejo del dengue, argumentando que es una profesional técnica y capaz.

Leer también [Shack: Quienes destruyan o agredan deben ser procesados]

Los congresistas Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, de Avanza País, afirman que evaluarán la interpelación si Varela no explica satisfactoriamente por qué recomendó a Gutiérrez para el cargo en el Seguro Social.

Por su parte, Patricia Juárez de Fuerza Popular y la bancada de Renovación Popular también consideran la posibilidad de interpelar al ministro.

Aunque Renovación Popular no ha tomado una decisión definitiva, José Cueto afirmó que no hay intención de hacerlo, mientras que Jorge Montoya señaló que es una posibilidad abierta que aún no ha sido discutida.