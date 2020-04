Se cancelan los días de salidas diferenciadas para hombres y mujeres

El presidente Martín Vizcarra dispuso la cancelación de los días de salidas diferenciadas para hombres y mujeres durante el estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus. También hubo un cambio en el horario de la inmovilización social obligatoria de lunes a viernes.

“Solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado”, anunció hoy el Gobierno, que también modificó el horario de la inmovilización social obligatoria.

El Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, que modifica algunos artículos de la norma que estableció el Estado de Emergencia Nacional, precisa que “para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado”.

“Se entiende que se encuentran dentro del permiso dispuesto en el párrafo precedente, a aquellas personas que deban circular para el cobro de cualquiera de los beneficios pecuniarios otorgados por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, así como para el cobro de pensiones en las entidades bancarias“, añade la norma.

Cuales son los cambios en la inmovilización obligatoria

El nuevo Decreto Supremo también dispone que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.