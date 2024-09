Se arranca si no funciona “estado de emergencia”

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que, de no funcionar las medidas establecidas para contrarrestar las extorsiones, dejará el cargo.

Sin embargo, consideró que esto no pasará porque tiene confianza en el plan que están trabajando con la Policía Nacional del Perú (PNP).

“No me pongo en esa posición, yo estoy convencido de que esto tiene que resultar necesariamente y si no fuera así tendremos que dar un paso al costado, si esto no funciona”, manifestó

Santiváñez subrayó que, pese al esfuerzo que están dando para contrarrestar la inseguridad, se necesita el apoyo de la Fiscalía, por lo que espera que, si la Policía usa su arma con el fin de garantizar la seguridad, luego no haya reproche social.

Recordó que hace semanas, cuando la PNP capturó a una banda criminal y los expuso a los medios de comunicación, el Ministerio Público los denunció.

“Lo que sí espero que cuando nuestra policía haga uso de sus armas de fuego, cuando entre a una propiedad para allanar, cuando nuestra policía actúe, luego no tengamos reproche social como ha ocurrido en otras oportunidades”, dijo.