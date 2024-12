Santiváñez: «La renovación de cuadros está permitida por la ley»

El titular del MININTER Juan José Santiváñez, se pronunció tras el marco del controversial retiro del Coronel Harvey Colchado.

Este viernes veintisiete de diciembre, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, anunció que se publicará un nuevo listado con doscientos efectivos policiales que serán retirados bajo el causal de renovación de cuadros.

Conforme a lo señalado, dicha medida esta amparada en los artículos 88 y 89 de la Ley de Régimen de Personal de la PNP, y que, además, tiene como objetivo optimizar el servicio policial. Asimismo, este nuevo anuncio se realizó tras la controversia generada por el pase al retiro del coronel Harvey Colchado, oficial destacado en casos de alto perfil.

“Son 200 efectivos más que pasan al retiro de acuerdo a los artículos 88 y 89. La causal de renovación de cuadros está permitida por la ley y es objetiva. Cualquier oficial que considere afectado su proyecto de vida tiene la posibilidad de recurrir a los tribunales mediante un proceso contencioso administrativo”, precisó el ministro ante los medios de comunicación.

Del miso modo, Santivañez, afirmó que no puede haber “policías con corona” y que estas decisiones se toman en el marco de la legalidad. El funcionario también precisó que hasta le fecha, se han retirado a 319 oficiales bajo el mismo criterio. “No existe ninguna injerencia política o algún tipo de presión para que un oficial pueda o no ser derivado, trasladado o reasignado. Eso se debe a la necesidad de servicio. Lo que pasa es que muchos se están quejando porque este año hemos terminado con el tarjetazo”.