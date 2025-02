Santiváñez: «Hay que diferenciar el selfie o la foto»

Juan José Santiváñez, mencionó que nunca negó haber dialogado con el capitán PNP Junior Izquierdo, luego de que un dominical difundiera una fotografía que le envió Vía WhatsApp tras su juramentación como ministro del Interior.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó la existencia de una conversación vía WhatsApp con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, luego de que se difundiera un extracto de dicha comunicación en la que el actual funcionario del Ejecutivo envía una foto al agente.

LEE TAMBIÉN:

Ante ello, un dominical difundió una imagen que fue enviada el pasado dieciséis de mayo del 2024 por Santiváñez a Izquierdo, poco después de su juramentación como ministro. Conforme al reportaje en donde se mostró la fotografía, esta rebatiría a la versión del titular del Mininter sobre que “jamás” tuvo conversaciones por WhatsApp con el capitán PNP.

Asimismo, en las declaraciones a la prensa, el ministro Santiváñez señaló que él nunca negó haber mantenido comunicaciones con el capitán Junior Izquierdo, sin embargo, mencionó que no reconoce las grabaciones en los audios filtrados, las cuales señala como manipuladas.

“La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar el selfie o la foto, de otras informaciones que pretenden atribuírseme. Nosotros jamás hemos dicho que hayamos tenido ninguna comunicación con el capitán Izquierdo o que no haya ido al chifa, eso jamás se ha negado”, manifestó.

“Siempre yo he reconocido que son cuestiones que se han dado. Lo que nosotros no reconocemos y siempre he dicho que son audios manipulados y otra información, son justamente aquellas conversaciones o aquellos chats que no forman parte de este selfie”, agregó.