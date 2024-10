Santiváñez: “En el estado de emergencia estamos operando”

El titular del Ministerio del Interior, mencionó que el fallecimiento del docente asesinado no significa que su cartera no esté dando resultados ante la inseguridad ciudadana.

El ministro del Interior Juan José Santiváñez, minimizó el asesinato a un profesor dentro del colegio Julio César Tello, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Ate, asegurando que, pese al crimen ocurrido, su cartera sí tiene resultados en torno a la reducción de la inseguridad ciudadana.

Dicha declaración, se dio tras ser consultado por la prensa sobre el crimen del docente de comunicación social, quien fue identificado como Julio Pacheco Pimentel. “Como notificó el Poder Judicial, (el sicario) ingresó al colegio, preguntó por el profesor al cual han victimado. Estamos en un proceso de investigación. Yo estoy yendo justamente para allá. Estoy yendo para coordinar con el ministro de Educación que ya está allá también“, mencionó.

Tras escuchar las declaraciones del ministro, los reporteros de diversos medios de prensa, le recordaron que el asesinato se desarrolló en pleno estado de emergencia y en respuesta el titular del Mininter, se dedicó a enumerar la serie de operativos que han realizado, mencionando que la muerte del referido maestro no es un indicador de falencias en su sector.

“(¿Dónde está el estado de emergencia?) He estado acá en la sesión y acabo de tomar conocimiento del hecho y vamos a esperar justamente los resultados de la investigación. Nosotros en el estado de emergencia estamos operando y estamos haciendo cosas. El día de ayer se han desarrollado operativos donde, durante el fin de semana, hubo más de mil detenidos. No solamente eso. También, hemos ingresado a los penales del país, hemos capturado más de tres organizaciones criminales. Entonces, no podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados. Definitivamente hay que investigarlo porque ha ocurrido, como usted dice, en un estado de emergencia“, precisó.