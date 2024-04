Samantha Batallanos tras ampay con Maicelo: “Necesitábamos cerrar procesos”

La modelo aclaró la situación comprometedora en la que fue descubierta con su expareja

La reciente entrevista de Samantha Batallanos generó cierto revuelo, especialmente después de que fuera vista junto a Jonathan Maicelo, su expareja, en un auto, meses después de haberlo denunciado por agresión física y verbal.

En la entrevista, Samantha reveló que la reunión con Maicelo fue necesaria para “cerrar procesos, decirnos tantas cosas, reclamarnos”. Sin embargo, dejó claro que los procesos judiciales contra él seguirán su curso.

“Continúan en pie (los procesos legales), pero él no me dijo nada por la denuncia. No (no vamos a volver a estar juntos), solo que esa reunión fue necesaria”, aclaró.

A pesar de estas declaraciones, la presencia de Samantha junto a Maicelo en el mismo auto ha generado sorpresa e indignación en algunos sectores. El programa ‘Magaly TV: La Firme’ captó este encuentro y lo mostró en un avance, lo que generó reacciones.

Samantha Batallanos denunció a Maicelo

La denuncia de Samantha contra Maicelo se remonta al pasado 12 de diciembre, cuando acudió al programa ‘Magaly TV: La Firme’ para relatar la brutal golpiza que había sufrido dentro de un taxi. Según su testimonio, había permitido que Maicelo la agrediera verbalmente en varias ocasiones debido a su ceguera por el amor, pero la situación escaló cuando la agresión se volvió física.

En su relato, Samantha describió episodios de violencia física y verbal por parte de Maicelo, incluyendo estrangulamiento y golpes. Aunque estaba enamorada de él, se sintió sorprendida y aturdida por el odio que vio en su rostro durante esos momentos de agresión.