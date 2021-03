Salvaje incendió casa de su expareja porque lo rechazó

César Fasabi puso en riesgo su propia vida debido a que su expareja y madre de sus dos hijos no quería tomar su tormentosa relación. El hombre se grabó en los minutos previos a incendiar su vivienda situada en la zona del Pedregal, Huarochirí, Lima, pero escapó y se encuentra con paradero desconocido.

ACTO SEGUIDO LE ENVÍO EL VIDEO A SU HIJA. AGRAVIADA PIDE GARANTÍAS PARA SU VIDA Y LA DE SUS HIJOS

El peligroso hombre inició el material audiovisual echando gasolina en las camas y en su cuerpo durante la noche del domingo. Luego procedió a liberar el gas de un balón para despedirse de sus hijos alegando que Celestina Cabana Ayala (48) tenía la culpa de no seguir correspondiendo a su amor.

“Sé feliz con ese imbécil y si no es con él, con quien quieras. Si me vas a llevar luto, hazlo; si no, no lo hagas. Si vas a llorar, llora, aunque lo dudo. Pero ustedes hijos, por mi no lloren ni hagan nada, solamente recuérdenme como un buen padre que fui con ustedes”, fueron las palabras del hombre.

Acto seguido, César envió el vídeo a su hija de 13 años. Los vecinos de la zona intentaron sofocar el incendio, pero no pudieron hacer nada y todo quedó reducido a cenizas. Celestina teme por su vida y la de sus pequeños, quienes no tienen cómo atender a sus clases virtuales.

Solo le dieron orden de alejamiento

La agraviada y Fasabi tenían una relación de 18 años, pero los últimos ocho fueron puros maltratos físicos y psicológicos. Acudió a la comisaría para pedir garantías para su vida y la de sus hijos, pero lo único que le dieron fue le brindaron fue una orden de alejamiento para el agresor.

“Mi expareja quemó mi casa por motivos de celos, maltratos, no quiere asumir, queriendo regresar conmigo y queriendo amenazarme con matarse si no regresaba con él”, detalló Cabana Ayala con miedo por la lamentable situación que viene atravesando con su familia.

Ella tuvo que mudarse a otro distrito para evitar tener contacto con César, pero aún así no se siente segura. Finalmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindará la ayuda correspondiente a la madre con los profesionales del Centro de Emergencia Mujer.