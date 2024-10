Salvador del Solar descarta candidatura presidencial en 2026: “No pienso participar en política”

El actor y exministro de Cultura aseguró que se enfocará en su carrera artística, descartando cualquier candidatura en las próximas elecciones.



Salvador del Solar, exjefe del Gabinete Ministerial y actor, confirmó que no tiene intención de postularse en las elecciones presidenciales o congresos de 2026. Esta declaración pone fin a los rumores sobre su posible regreso a la política, tras su destacada participación en el gobierno de Martín Vizcarra, donde ocupó el cargo de Presidente del Consejo de Ministros en 2019.

Del Solar explicó que su decisión de no regresar a la política se debe al esfuerzo necesario para retomar su carrera artística, la cual ha desarrollado por más de 30 años. “Estoy muy agradecido de haber podido servir a mi país, me ha costado mucho reintegrarme luego a mi actividad artística, en la que tengo más de 30 años y es en donde yo quiero continuar. No tengo planes de participar en política”, afirmó en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

Crítica al panorama político actual

A pesar de su decisión de alejarse de la política, Del Solar no dejó de criticar la situación actual del país. Expresó su preocupación por la influencia de intereses particulares en la política, que dificultan la solución de problemas urgentes como la criminalidad y la informalidad. Aunque ya no está en el ámbito político, asegúrese de continuar ejerciendo su rol de ciudadano cuando perciba vulneraciones a sus derechos.