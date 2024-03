Rusia seguirá atacando Ucrania

VLADIMIR PUTIN ANUNCIA QUE SU MIRA SERÁN LAS INFRAESTRUCTURAS CIVILES

El presidente Vladimir Putin dijo el miércoles que Rusia continuará atacando infraestructuras civiles en Ucrania, para “garantizar” la seguridad de sus regiones fronterizas, que han sido frecuentemente. En una reunión con activistas en el Kremlin, dijo que Rusia tiene sus propios planes de respuesta.

“La tarea principal es garantizar la seguridad. Hay diferentes maneras, no son fáciles, pero lo haremos. Ya he hablado de ello, no quiero entrar en detalles en este ambiente festivo. Pero continuaremos trabajando en ello”, dijo Putin.

Cabe precisar, que el último domingo fue reelegido para un nuevo sexenio en el poder, llamó a hacer Rusia “aún más fuerte, más atractiva y más eficaz” en una reunión en el Kremlin con sus apoderados electorales.

Putin fue reelegido con el 87,28 por ciento de los votos, según los datos de la Comisión Electoral Central, en unos comicios “absolutamente limpios, con este indicador (la limpieza) en el nivel más elevado posible”, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Vladimir, de 71 años, logró en estas elecciones su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el 2000 para cumplir su quinto mandato, pese a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas occidentales.

Seguirá siendo presidente de este país durante otros seis años, tras los que podrá volver a presentarse a la reelección, ya que reformó en 2020 las cláusulas de la Constitución que le impedían seguir en el Kremlin.