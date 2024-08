Rusia ordena evacuación tras ofensiva ucraniana

Las fuerzas ucranianas, lanzaron una incursión inédita en la región de Kursh, en represalia a la ofensiva rusa iniciada en febrero del año 2022.

Este lunes, Rusia, anunció la evacuación de los pobladores de un distrito en la región fronteriza de Bélgorod, ante una ofensiva ucraniana, en medio de una incursión armada en la región vecina de Kursh.

“Va a ser una mañana alarmante para nosotros: hay actividades enemigas en la frontera del distrito de Krásnaya Yaruga“, manifestó el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, mediante un video divulgado por Telegram.

“Por la seguridad de la vida y la salud de nuestra población, estamos empezando a trasladar” a los habitantes de ese distrito, añadió.

Según las citas oficiales, este distrito tiene alrededor de catorce mil habitantes. Asimismo, las autoridades del distrito Belovski, situado en Kurk, instaron a la población a trasladarse a las zonas más seguras, ante la incursión de las tropas ucranianas.

“La situación es muy tensa. Habrá autobuses para quienes puedan llegar por sí solos al punto de recogida en el pueblo de Dolguie Budi, en el ayuntamiento o en el asentamiento de Bushmeno, en el distrito de Obianski”, detalló mediante su canal de Telegram el jefe de la administración distrital, Nikolái Balobúyev.

Como se recuerda, Ucrania lanzó la semana pasada una incursión armada inédita en la región de Kursk, en la que, según un alto responsable ucraniano, participaban miles de soldados. Ante este suceso, China, urgió a las palabras implicadas en la guerra en Ucrania, a rebajar la tensión, en momentos en que las fuerzas de Kiev avanzan en la región fronteriza rusa de Kursk.

Asimismo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, solicitó a todas las partes implicadas a seguir “tres principios” para no agravar la situación, y “no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y no avivar el fuego” del enfrentamiento.