‘Ricolás’ era tremendo acosador

Se le vino la noche. El programa “Magaly Tv la firme” presentó una denuncia de acoso sexual de una menor de edad contra el actor Andrés Wiese, a esta denuncia se ha sumado la actriz y excompañera de reparto Mayra Couto, quien también acusa al popular “Ricolás” de acoso sexual y bullying.

El programa de Magaly Medina decidió llamar a la menor de edad “Alejandra” para proteger su identidad. En la entrevista, contó que todo comenzó cuando etiquetó al actor en sus historias de Instagram y luego él comenzó a hablarle.

Tras ya haberse iniciado una conversación con el actor, Andrés le mandó un video de su rostro para finalmente enviarle otra imagen de él desnudo, la cual fue difundida en el programa. “Primero me envió una foto de su rostro y me pidió que le enviara una igual. Luego, me mandó una foto en la bañera”, dijo la menor, agregando que también le exigía ver lo mismo de ella.

Luego de que el programa de la popular “Urraca” difundiera esta denuncia, la actriz Mayra Couto utilizó su cuenta de Instagram para mostrar un mensaje que le mandó a su excompañero Andrés Wiese, esto a raíz de la denuncia que hizo el actor por el acoso que recibió por parte de varias mujeres. En el mensaje la actriz se solidariza con el actor, pero le recordó lo que ella sufrió cuando trabajo con él.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me sentí acosada por ti. Muchas veces cuando debíamos hacer un plano donde debías estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, se lee en un inicio, en el mensaje que le envió a “Ricolás”.

Del mismo modo, Mayra también afirmó que sufrió de bullying durante las grabaciones por parte del actor. Para la actriz eso surgió luego de que ella rechazara a Andrés cuando intentó besarla. “Saboteaste mi trabajo. Y cuando me abrazabas me ahorcabas un poco”, acotó la actriz.