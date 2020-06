Richard Swing echó a Máximo San Román

El compositor Richard Cisneros, investigado por suscribir nueve contratos aparentemente irregulares con el Ministerio de Cultura por S/175,400, cuestionó hoy a Máximo San Román por negar que lo conocía.

En su presentación de ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el exasesor del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski insistió en que no recordaba sobre qué habló con el autodenominado Richard Swing cuando lo recibió en Palacio de Gobierno.

San Román reconoció que recibió a Cisneros pero aseguró que no lo convocó y que no trataron sobre alguna consultoría política para Kuczynski, como lo aseguró el cantante.

“No sé por qué niega todo cuando hay mucha evidencia en su contra (…) el señor San Román ha ido varias veces a mi departamento en su camioneta, incluso junto a su esposa”, expresó Richard Swing a un medio local.

No obstante, el ingeniero San Román rechazó nuevamente la versión del artista. “No sé a dónde quiere llegar, no he hecho nada malo, ese señor está loco”, exclamó.

¿Quién miente y quién dice la verdad? Solo el tiempo dará las respuestas y pondrá las cosas en su lugar.