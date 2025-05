Retira S/ 21,400 de AFP sin perder tu pensión mínima

El congresista José Luna Gálvez presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400) a los afiliados a las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), como medida de alivio económico frente a situaciones de vulnerabilidad y crisis, y resguarda el derecho del afiliado de contar con una pensión mínima.

A diferencia de las propuestas anteriores, el proyecto de ley 11331/2024-CR plantea declarar esta medida excepcional y transitoria, por lo que no se aplica las limitaciones y prohibiciones en la Ley de Modernización del Sistema Previsional, aún no reglamentado, para que el afiliado, si desea acceder al retiro de hasta 4 UIT de sus cuentas individuales, no pierda la pensión mínima ni el financiamiento complementario del Estado, entre otros.

«Esta propuesta nace de una verdad evidente: (…) Millones de peruanos sobreviven día a día en condiciones extremadamente frágiles. Viven entre el desempleo, la informalidad y una violencia que ha dejado de ser un problema externo para colarse en cada rincón de sus hogares«, señalo el portavoz del grupo parlamentario Podemos Perú.

Leer también [Martín Vizcarra pierde los papeles e insulta a fiscal que asegura que irá preso]

La medida podría beneficiar a más de 7.7 millones de peruanos que cuentan con fondos en sus cuentas individuales administradas por las AFP. Indicó también que, en este contexto adverso, los fondos previsionales representan, para muchas personas, «la tabla de salvación» frente a una crisis que ya no es solo económica, sino también social, institucional y de seguridad.