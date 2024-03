¿Alejandro Restrepo podría dejar Alianza Lima?

La directiva blanquiazul analiza la situación tras caer ante Cristal

Alianza Lima perdió 2-1 ante Sporting Cristal en la fecha 7 de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Aunque Hernán Barcos adelantó al equipo blanquiazul, Sebastián González y Joao Grimaldo dieron vuelta al marcador en el complemento. Tras este resultado, el técnico Alejandro Restrepo ha sido objeto de críticas, especialmente después de la segunda derrota consecutiva del equipo en el torneo nacional.

El entrenador Alejandro Restrepo analizó el nuevo réves de Alianza Lima que no pudo recuperarse ante el empate de Cristal. “Creo que mentalmente no nos pudimos levantar del gol. Estuvimos en cancha, pero para ejecutar nuestro juego no lo pudimos hacer. Mentalmente nos golpeó mucho. Ellos fueron creciendo y son un equipo muy bueno con espacios”, comentó el DT blanquiazul.

La directiva de Alianza Lima podría estar evaluando la continuidad de Restrepo, según indicó el periodista Sandro Bazán. Aunque no se confirmó su salida, el desempeño del entrenador no estaría convenciendo por completo a los altos mandos del club.

El próximo desafío de Alianza Lima será contra Cienciano en la fecha 8 de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El partido está programado para el miércoles 13 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 6:30 p. m. Alianza buscará recuperarse y sumar tres puntos importantes para no alejarse del líder del torneo.

En la tabla de posiciones, Alianza Lima se encuentra en el quinto lugar con 12 puntos después de 7 fechas disputadas. Con tres derrotas en el Torneo Apertura, los hinchas muestran su insatisfacción con el rendimiento del equipo.

