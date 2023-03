Rescatista golpeado por congeladora relata lo vivido

El ST3 de la Policía Nacional del Perú, Jhoao Jolkeada Lo­yola, quien recibió el impacto de una congeladora cuando realizaba trabajos de recupe­ración de dos cuerpos tras el derrumbe de una vivienda en el distrito de San Martín de Porres, contó detalles de lo vivido.

El rescatista relató que no se dio cuenta al momento que pasó el terrible hecho. “Si me hubiera percatado me hubiese puesto a un costado. Antes de hacer trabajo, revisamos todas las medidas de seguridad, pero a veces puede ocurrir un incidente”, señaló.

Asimismo, narró que cuando empezaron a caer las piedras y tierra decidieron suspender la operación. “Primero sube mi compañero, un colega de la unidad y luego yo. Pero, antes que yo suba, se empieza a desprender todo”, dijo.

Afortunadamente, Jhoao Jolkeada, se encuentra estable y recuperándose en el hospital de la Policía. La misma suerte no corrieron las personas que buscaban, pues Rubén Flores Reyes (18 años) y María Rosana Reyes (35 años) fueron hallados en las aguas del Río Rímac sin vida.