Rescataron a turista japonesa que sobrevivió en el Huascarán

Saki Terada presenta un cuadro de deshidratación severa y quemaduras debido al intenso frío del nevado.

Saki Terada, la turista japonesa que se perdió en el nevado Huascarán, fue rescatada esta tarde. La mujer de 36 años fue trasladada a una clínica local. Esta decisión fue fatal, pues debido a las condiciones extremas, terminaron extraviadas. Lamentablemente, ayer 25 de junio, se confirmó que Inada había muerto de hipotermia tras no soportar el frío intenso en la zona.

Después de notar que su amiga había muerto, Saki Terada tomó la difícil decisión de tomar los abrigos de Chiaki Inada para abrigarse y poder sobrevivi. Saki Terada se negó a ser rescatada. Los rescatistas le proporcionaron abrigo y alimentos e intentaron descender, pero la sobreviviente rechazó irse del lugar sin el cuerpo de su compañera.

Esta situación complicó la evacuación y exigió la intervención de un segundo grupo de rescate, integrado por 10 guías de montaña, que ascendió al nevado Huascarán para apoyar a sus colegas y facilitar el operativo. Según Latina, un nuevo equipo de rescate llegaría al punto de encuentro a las 3:00 p.m. del jueves 26 de junio.

«La temporada de lluvias no ha terminado… Mal pronóstico del tiempo en el acercamiento y… Debido a muchas cosas que suceden, tengo que trabajar duro al mismo nivel que Japón desde el segundo día. El clima sigue siendo complicado en el día de Summit Push. Están pasando muchas cosas, pero no comenzará hasta que me enfrente a la montaña y la vea con mis propios ojos, así que estaré entrando a la montaña mañana según lo planeado.