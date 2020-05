Rennán Espinoza cuestiona al Gobierno y defiende a población afectada por cuarentena

El vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza cuestionó al Gobierno por la forma de aplicar la cuarentena para frenar la propagación del coronavirus en el país y defendió al sector de la población vulnerable que vive en pobreza o pobreza extrema, que ha resultado más afectada con la medida de inamovilidad.

Indicó que constantemente se cuestiona a la población por el incremento de los casos de Covid-19, sin considerar que ese sector es el más vulnerable y perjudicado porque ha perdido el sustento para sostener a sus familias.

“Dejen de echarle la culpa a la población. Permanentemente se escucha que son los ignorantes, los irresponsables, los incultos, cómo es posible que salgan a las calles a contagiarse. Quédense en sus casas, ¿para qué?, para que mueran de hambre” indicó.

Durante su intervención en la sesión del Pleno en la que se presenta el jefe de Gabinete, Vicente Zeballos para solicitar el voto de confianza, demandó al Ejecutivo que asuma su responsabilidad por los hospitales colapsados, la insuficiente entrega de canastas, y por los bonos que no llegan a la población más necesitada.

“Una cuarentena con hambre, no funciona. La posibilidad de repartir un bono para que puedan subsistir estas familias no funciona, porque el SISFOH no funciona, es un sistema precario, los padrones no sirven y están desactualizados” replicó

El legislador opinó que el Gobierno carece de planificación y consideró que no pueden seguir cometiendo errores cuando ya estamos próximos a entrar al cuarto mes de la emergencia sanitaria.