Reintegro 3 seguirá siendo “pago a cuenta”

Saldrá CERAD de Grupo 21 además de nueva lista entre enero y febrero

Comisión Ad Hoc Fonavi cierra el 2024 con el pago a grupo 21 (fonavistas nuevos) y la aprobación de los lineamientos para reintegro 3, pago que se programara para inicios del 2025, Según Luis Luzuriaga, presidente de la comisión, el pago del Reintegro 3 demoraría, y se podría efectuar entre enero y febrero del 2025.

“Es un tema de la existencia de recursos suficientes, y en el presupuesto para el año 2025 el MEF no ha considerado el pago de la deuda Fonavi. Se necesitan S/3,300 millones para pagar solamente el adelanto, conforme lo ordena la Ley 31928″,

Como se recuerda, el Reintegro 1 se empezó a pagar en abril de este año y los fonavistas del Reintegro 2 cobran desde agosto. Mientras, Luzuriaga revela que para el próximo año FALTAN, EN TOTAL, 1 MILLÓN 200 MIL FONAVISTAS QUE DEBEN SER PROGRAMADOS PARA SUS PAGOS.

Como se había informado el Reintegro 3 ira para alrededor de 200 mil fonavistas, y se consideraría a ex aportantes de 70 o antes hasta 74 años. En el caso de los fonavistas fallecidos, sobre los que cobran sus familiares, estos podrían ser de 80 o 85 años hasta los 92.

El Reintegro 3 está diseñado para incluir a aquellos ex aportantes que aún NO HAN RECIBIDO LA TOTALIDAD DE SUS APORTES. La Comisión ha establecido criterios específicos para priorizar a los beneficiarios de edad avanzada y a personas con discapacidad, asegurando que quienes se encuentren en situaciones más vulnerables sean atendidos primero.

¿CUÁNDO SE PODRÁ DESCARGAR CERAD DE LA LISTA 21?

Aunque el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) permite verificar el monto que corresponde a cada beneficiario, aún no está disponible para quienes forman parte de la Lista 21. Según fuentes consultadas por Infobae Perú en la Comisión Ad Hoc, se pudo conocer que “el Cerad estará disponible en los próximos días”, lo que indica que su lanzamiento es inminente.

Por lo general, este certificado se pone a disposición mediante un enlace habilitado en la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, que también incluye la opción de consulta para los pagos del Grupo 21.

El artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 29625 establece que el Cerad es un documento donde se registra el monto actualizado que corresponde a cada beneficiario, ya sea de manera parcial o total, según sus aportes.

Este certificado se emite de forma virtual a través del portal oficial (www.fonavi-st.gob.pe) y es accesible para el exfonavista mediante su clave SIFONAVI. Además, los beneficiarios también pueden obtenerlo en las plataformas de atención al fonavista en todo el país.

Actualmente, el Cerad ya está disponible para los beneficiarios de las listas 1 a 20 y para los cobros correspondientes a los reintegros 1 y 2. Sin embargo, los integrantes de la Lista 21 deberán esperar un poco más para acceder a este documento a través del sitio web oficial. Lo positivo es que la emisión del Cerad ya fue aprobada junto con el padrón de beneficiarios, por lo que el retraso no será prolongado. Es importante resaltar que este certificado tiene un propósito informativo y no es un requisito obligatorio para la devolución, quedando únicamente en manos del aportante.

PARA COBRAR EN GRUPO 21

Antes de que los ex fonavistas acudan al Banco de la Nación, deberán primero verificar que forman parte de la Lista 21 (Vigésimo Primer Grupo de Pago aprobado) a través de los canales oficiales disponibles:

-Pueden ingresar a la web de la Secretaría Técnica www.fonavi-st.gob.pe dando clic al botón “4. Consulte AQUÍ si es beneficiario del Vigésimo Primer Grupo de Pago – diciembre 2024″ y colocando su DNI. Este es el enlace directo: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

-También pueden asistir presencialmente a los Módulos de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) o llamando a Aló MAC, opción 1800

-Asimismo, pueden consultar por teléfono en la Plataforma Única de Atención Virtual: (01) 640-8655

El Vigésimo Primer Grupo de Pago está conformado por ex – Fonavistas que no han recibido adelanto en su devolución, es decir, que no han formado parte de los grupos de pago anteriores del 1 al 19″, recuerda la Secretaría Técnica. Tras haber verificado que se es parte de la nueva devolución, los ex fonavistas titulares deberán acercarse al Banco de la Nación con su DNI para cobrar el pago, las agencias estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.