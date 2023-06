Regresa la liga 1: Así se jugara la primera fecha del Torneo Clausura

El Torneo Clausura arrancará este jueves 22 de junio, cuya principal novedad es la implementación del VAR.

La Liga1 Betsson 2023 se reanudará esta semana, con la fecha 1 del Torneo Clausura. La primera jornada de la segunda parte del campeonato peruano se desarrollará entre el jueves 22 y el lunes 26 de junio, con la implementación del VAR en todos los partidos.

Otro de los detalles a tener en cuenta es que algunos clubes no podrán contar con sus jugadores convocados a la Selección Peruana. Sporting Cristal, por ejemplo, no tendrá a Jhilmar Lora, Yoshimar Yotún, ni Jesús Castillo, para el enfrentamiento ante Academia Cantolao, el primero del Clausura, que se disputará en el Segundo Aranda Torres de Huacho

La jornada continuará en Arequipa, con el FBC Melgar vs. ADT. El mismo jueves, en Cusco, Cienciano será local frente a Universitario de Deportes, equipo que tampoco contará con sus seleccionados. El viernes se llevará a cabo un único encuentro: Alianza Lima, ganador del Apertura, recibirá a Atlético Grau en Matute. Cabe precisar que si los dirigidos por Guillermo Salas se quedan con el Clausura, serán proclamados como campeones nacionales de manera directa. En caso sea otro club el que se quede con esta parte de la competencia, clasificarán a los playoffs por el título nacional.

Sport Huancayo vs. César Vallejo y Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Garcilaso protagonizarán la jornada sabatina. El domingo, la fecha continuará con los partidos entre Alianza Atlético vs. Sport Boys y Unión Comercio vs. Deportivo Municipal. El último partido será entre Cusco FC vs. UTC.