Regidora de Huachipa denuncia amenazas de muerte

La regidora del centro poblado de Santa María de Huachipa, Marilú Cabrera, hizo pública una denuncia en la que reveló estar siendo objeto de amenazas contra su integridad física. Estas amenazas surgieron como consecuencia de alertar sobre la presunta construcción de un establecimiento de dudosa reputación, supuestamente destinado a ser un prostíbulo, conocido como ‘El varón rojo’. Este local estaría ubicado frente a un colegio.

Durante una entrevista concedida a TVPerú Noticias, la funcionaria brindó detalles sobre la situación preocupante que enfrenta, revelando que constantemente recibe llamadas de números desconocidos y que ha observado la presencia de varios vehículos sin placas que parecen estar vigilando su vivienda.

“No puedo señalar con exactitud quienes son, pero desde octubre que vengo fiscalizando este local, siento que hay personas detrás (…) Vienen vehículos desconocidos a mi vivienda, sin placa y de diferentes modelos y colores”.

Además de exponer su situación, la regidora hizo un llamado a las autoridades competentes para que se aseguren de brindar las garantías necesarias tanto para su seguridad personal como para la de sus seres queridos. En este sentido, expresó su esperanza de que la Policía Nacional, a través de una investigación, pueda identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estas amenazas.

“Al momento tengo muchísimas llamadas de las cuales he optado por no responder no respondo a ninguna llamada de números desconocidos por mi seguridad y tranquilidad”, dijo.

El alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, también ha hecho público en dos ocasiones que ha sido objeto de amenazas dirigidas tanto hacia su persona como hacia su familia. Estas preocupantes situaciones de riesgo llevaron al Ministerio del Interior (Mininter) a intervenir, anunciando que se están implementando medidas concretas para garantizar la seguridad del burgomaestre y de su entorno familiar.

Maldonado especula que las amenazas dirigidas hacia su persona podrían estar vinculadas con las diversas iniciativas y medidas que ha implementado durante su gestión para combatir la delincuencia y la criminalidad en la región.

