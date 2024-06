Real Madrid vs Borussia Dortmund: Dónde ver la final de la Champions League

Desde la 1 p.m., los aficionados podrán disfrutar de la final del torneo más importe de clubes de Europa

Hoy, sábado 1 de junio, a las 14:00 horas (hora de Perú), el Real Madrid y el Borussia Dortmund se enfrentarán por la final de la Champions League 2023./2024 en el estadio Wembley de Inglaterra.

El Real Madrid, con un 2024 de ensueño, busca su decimoquinto trofeo, mientras que el Borussia Dortmund también aspira a levantar su segunda ‘orejona’.

Despedida de Toni Kroos

El partido será especialmente emotivo, ya que marcará la despedida de Toni Kroos del fútbol profesional después de una década vistiendo la camiseta del Real Madrid. “Sabemos que va a ser mi último partido en el Real Madrid, pero la despedida ha sido hace dos días y fue muy emocionante, especial y bonita. Desde hoy ya lo dejo atrás, no pienso en algo tan bonito porque esta semana es un partido muy importante y para mi cabeza no es fácil pensar que es mi último partido en el Real Madrid. Es el partido más importante del mundo en clubes y por eso solo pienso en ganar, no en mí”, comentó Kroos.

Transmisión en Perú

El ansiado partido será transmitido a través de ESPN en varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú. En Perú, se podrá ver en los canales:

Movistar TV cable: 504 y 740 en HD

Movistar TV satelital: 483 y 884 en HD

DirecTV: 621 y 1621 en HD

Claro TV cable: 65 y 523 en HD

Claro TV satelital: 36 y 1711 en HD

Además, estará disponible en la plataforma de streaming Star Plus para todo Latinoamérica. En señal abierta, ATV transmitirá el partido en vivo y en directo desde las 13:00 horas con la previa. La transmisión contará con el relato de Jason Sánchez y los comentarios de reconocidos comentaristas deportivos.

Real Madrid vs. Borussia Dortmund: Posibles alineaciones para la gran final

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos; Jude Bellingham; Vinícius Jr., Rodrygo Goes.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen; Marcel Sabitzer, Emre Can; Jadon Sancho, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug.