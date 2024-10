Raúl Ruidíaz y su mal momento en el Seattle Sounders

El presente de Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders parece indicar que su ciclo en el club está llegando a su fin.

A pesar de ser uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de la institución, el delantero peruano ha perdido protagonismo en los últimos meses. Brian Schmetzer, entrenador del equipo, ha optado por no contar con él en los partidos recientes, y la relación entre ambos se deterioró tras una discusión en junio de este año.

También lee:

Aunque Schmetzer sigue reconociendo la calidad de Ruidíaz, en el último encuentro ante Portland Timbers lo hizo ingresar faltando apenas dos minutos para el final. «Es un gran jugador, y sigue siendo importante porque le pagamos su sueldo, pero ahora mismo no es titular«, declaró el DT en conferencia de prensa, subrayando que el peruano permanecerá en la banca por el momento.

El incidente que cambió todo

La situación empeoró en junio, cuando Ruidíaz no celebró el triunfo ante Dallas FC y se fue directamente al vestuario, lo que desencadenó tensiones con el cuerpo técnico. Aunque fue sancionado de manera interna, esta acción marcó un punto de inflexión en la relación con Schmetzer.

En cuanto a su futuro, el portal Sounder At Heart informó en septiembre que el delantero no está contento con su situación en la MLS y ha decidido no renovar su contrato, que finaliza en diciembre de 2024. Esto abre la posibilidad de un regreso a Universitario de Deportes, su club de origen, para la próxima temporada.

Ruidíaz y los playoffs de la MLS

Seattle Sounders, que se encuentra en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, ya aseguró su lugar en los playoffs de la MLS. Sin embargo, la participación de Ruidíaz en los partidos decisivos no está garantizada. Schmetzer mencionó que reflexionará sobre el uso de sus jugadores en los próximos encuentros, pero no dejó claro si el peruano tendrá más minutos en esta etapa crucial.

“Si necesito contar con él en los playoffs, lo haré sin dudarlo”, comentó el estratega, dejando abierta la posibilidad de que Ruidíaz juegue en los partidos venideros, aunque no parece ser una prioridad en su esquema actual.

¿Regreso a Universitario en 2024?

Con su contrato en Seattle Sounders a punto de expirar y la falta de minutos en el equipo, el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes parece una opción cada vez más probable. El delantero, que ha sido clave en temporadas pasadas tanto en la MLS como en el fútbol peruano, podría buscar retomar su mejor nivel en el club donde se formó.

El 2024 podría marcar el regreso de la «Pulga» a la Liga 1, donde Universitario está armando un equipo competitivo para la próxima temporada.