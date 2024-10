El tenista español, anunció su retiro del tenis profesional mediante sus redes sociales, en donde indicó que para él “han sido años difíciles”.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Rafael Nadal, anunció su retiro del tenis profesional. Cabe señalar, que el último torneo será la Final 8 de la Copa Davis, en el que intentará conquistar con España una nueva edición de la Ensaladera de Plata, que se disputará en Málaga durante el próximo diecinueve al veinticuatro de noviembre.

LEE TAMBIÉN:

“La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones que me ha llevado a tomar esta decisión”, fueron las palabras del tenista quien ganó veintidós títulos de Grand Slam durante su carrera deportiva.

“En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar”, añadió Nadal.

Sin embargo, la inclusión de Rafa en el equipo español, que competirá como local y tendrá a Países Bajos como rivales en la serie de cuartos de final, generará una gran expectativa para lo que será la definición del histórico certamen que reúne a los mejores equipos nacionales del tenis.