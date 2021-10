Qué son las estafas piramidales y cómo evitar caer en este acto delictivo

Ten en cuenta estas recomendaciones para no caer en las páginas o empresas que captan dinero del público de manera ilegal.

Si te piden dinero extra debes estar alerta; sigue los consejos de los especialistas

Cada mes la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) identifica nuevas páginas y empresas que captan dinero del público de manera ilegal, pero ¿cómo podemos evitar ser víctimas de estas estafas?

El especialista en finanzas y profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, nos da algunas recomendaciones para no caer en estos delincuentes que obtienen dinero a través de estafas piramidales o inversiones falsas.

Desconfíe si lo contactan para ofrecerle la inversión

El especialista señala que las empresas que canalizan inversiones formales normalmente no envían correos electrónicos, mensajes de texto o hacen llamadas telefónicas para ofrecer sus servicios.

Verifique la autenticidad de la empresa

Antes de colocar tu dinero en alguna inversión que encontraste en internet revisa la página de la SBS, pues toda empresa que desee captar dinero de terceros, necesita la autorización previa de la SBS.

Puedes ingresar a la web www.sbs.gob.pe/informalidad y revisar cuales son las entidades aprobadas para captar depósitos.

Desconfíe si le garantizan una alta rentabilidad en poco tiempo

Carrillo señala que es muy difícil conseguir grandes ganancias en un plazo de pocas semanas o meses, y mucho menos de forma “garantizada” pues los instrumentos con mayor probabilidad de una alta rentabilidad son los que también tienen un mayor riesgo de perder buena parte de la inversión.

Desconfíe si le exigen traer referidos

El especialista también señala que las empresas serias no suelen exigir llevar referidos o recomendados para que el negocio funcione, pues las ganancias deben basarse en las inversiones que se realizan.

“Normalmente, cuando se piden referidos para obtener la rentabilidad ofrecida, y no existe un bien o servicio especifico que se comercialice, se trata de una pirámide financiera (estafa)”, precisa Carrillo.

Desconfíe si le piden depositar más dinero

El experto sostiene que si la empresa en la que realiza la inversión le llama para pedirle depositar más dinero, pues “las inversiones están en pérdida y necesitan recuperase con mayores depósitos”, se trata de un fraude.

Si esto le sucede, Carrillo señala que es preferible perder el dinero que ya se entregó, que colocar más fondos para aumentar la pérdida.

Cabe mencionar que si tienes una denuncia relacionada a estos casos puedes llamar a la SBS a la línea gratuita nacional 0-800-10840, o al teléfono fijo: 01-200-1930.

RECONOZCA LAS ESTAFAS PIRAMIDALES Y EVITE CAER EN ELLAS

Una reciente polémica ha reavivado la discusión sobre los negocios piramidales que te prometen grandes ganancias y ser tu propio jefe, pero que no serían nada seguros. El especialista en finanzas personales, Walter Eyzaguirre, señala que estas estafas te exigen invertir en un paquete y recomendar el negocio a varias personas que a su vez también deberán invertir.

Es decir, el negocio permite que se genere una “ganancia” a costa de lo que otros invierten en aprender. Sin embargo, no hay una actividad económica que mueva ese dinero.

Otro factor para identificar estos negocios es que los “líderes” intentan convencer a las personas desde el lado emocional. Además, es común que estas empresas muten o cambien el tipo de negocio o el nombre de la empresa. Los métodos más comunes que usan para captar personas son el trading y las criptomonedas.

En el trading se mezclan conceptos reales como la compra de divisas y el negocio que ofrecen para hacer crecer tu dinero. Por su parte, la criptomoneda es una moneda creada en un sistema informático, es decir, no está regulada por nadie y funciona para intercambios.

“Se compran con dinero efectivo, dólares o euros, pero no existe como dinero metálico, solo como dinero informático”, indica Eyzaguirre. Estos sistemas de negocio no tienen ningún tipo de regulación, por ello en caso caigas en una estafa es probable que no recuperes tu dinero.

¿EN QUÉ NEGOCIOS SEGUROS PUEDO INVERTIR?

Si tienen dinero disponible para una inversión, el especialista en finanzas señala que es posible tener en cuenta a los rubros ventas online o delivery.

Las reinvenciones que han tenido estas empresas son las que van a funcionar. Para el pequeño emprendedor esas reinvenciones tienen eslabones, es decir, puedes buscar un servicio o producto para apoyar en la cadena productiva de estos negocios.