Que no le hagan propaganda al Gobierno

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, respondió a las críticas sobre los despidos en TV Perú y aseguró que el Gobierno se asegurará de que el canal no se convierta en un medio de propaganda estatal. Durante un evento oficial sobre el proyecto ChaviMochic, Otárola afirmó que el Ejecutivo trabajará para garantizar la independencia del canal nacional en relación al gobierno de turno.

Estas declaraciones surgieron luego de las denuncias de periodistas de IRTP, quienes afirmaron haber sido despedidos de manera repentina.

“Siempre nos aseguraremos de que sea un canal independiente, que transmita cultura con objetividad y, sobre todo, que no se convierta en un canal de propaganda del Estado. Eso es lo que no queremos y eso no sucederá”, declaró el primer ministro a la prensa.