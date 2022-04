¿Qué hay que tener en cuenta al elegir  la PC Gamer adecuada?

Comprar una computadora no siempre es fácil, especialmente si no eres un experto en la materia. Cada PC tiene su uso preferido y diferentes necesidades significan diferentes funciones. Así que, aquí te dejamos algunos aspectos técnicos para ayudarte a hacer tu elección teniendo en cuenta los detalles más importantes, sobre todo, si lo que buscas es una computadora Gaming.

¿Portátil o de escritorio?

La PC portátil te garantiza libertad. Esta te permite viajar con ella para todas partes a donde vayas con amigos, o simplemente llevarla contigo de un lado a otro. Las Pc gamer portátiles no siempre son las más ligeras, pero hay modelos lo suficientemente livianos para usar mientras estas fuera de casa.

La PC Gamer de escritorio te permite multiplicar su capacidad. Puedes realizar tus modificaciones, cambiando la tarjeta gráfica o el procesador. Por lo tanto, la necesidad de renovación es menos rápida. Además, las PC de escritorio generalmente están conectadas por cable, lo que induce una conexión más estable que el Wifi de las computadoras portátiles.

En la actualidad, los videojuegos y las consolas como la Playstation son una actividad en crecimiento que genera muchos ingresos. Poner en práctica el juego profesional requiere una inversión importante, para dotarte del equipo necesario con las características y configuraciones mínimas para incursionar en este mundo del gaming.

Procesador Intel

Debes optar por un procesador potente, que esté dentro del rango Core i5 o i7 o incluso i9 en Intel y en el rango Ryzen (5 o 7) en AMD. Dentro de la misma serie, elige un procesador de frecuencia alta. Ten en cuenta que Intel ofrece ARK, una herramienta gratuita muy interesante que te va a permitir conocer las características exactas de tu procesador según su nombre.

Tarjeta Gráfica

Una tarjeta gráfica dedicada es esencial, idealmente que pertenezca a la última generación de Nvidia (RTX 3060, 3070, 3080, 3090 y variaciones o la más asequible GTX 3060 Ti). En ambos casos, entre dos tarjetas del mismo tipo (dos 3070 por ejemplo), elige la que tenga la mayor cantidad de memoria dedicada.

Memoria RAM

La memoria de acceso aleatorio, también llamada RAM, es un componente esencial. Sirve como una “sala de espera” para que tu procesador gestione la información de la unidad de almacenamiento. Una memoria cómoda y rápida será por tanto la garantía de una mayor fluidez en el juego.

Disco duro almacenamiento

Elije una computadora con un disco SSD. Estas unidades son más rápidas, aceleran tanto en la ejecución de su sistema operativo como la de su software, incluidos los juegos. Muchas configuraciones de juegos se adaptan a una SSD y un disco duro clásico para beneficiarse de las ventajas de ambos. Si el SSD no forma parte del programa de PC que le interesa, se recomienda por lo menos un disco duro que funcione a 7200 rpm.

Los SSD NVMe, que también se pueden encontrar en las consolas de próxima generación (PS5 y Xbox Series), son aún más eficientes y casi eliminan los tiempos de carga en el juego. Al igual que los SSD convencionales, hay varios tamaños disponibles, 500 GB o 1 TB.

Placa base

Esta a menudo se pasa por alto en las hojas de datos de los fabricantes. Sin embargo, es un elemento vital, y elegirlo con cuidado no solo permitirá sacar lo mejor de los componentes actuales, sino también poder evolucionar en el futuro reemplazándolos. Una buena placa base debe ser robusta, rica en conectores y ranuras y con visión de futuro.

Pantalla

Esta es sustituible por un televisor, pero si lo que buscas es un mayor rendimiento y representación en los juegos más exigentes, el monitor sigue siendo especial. En un portátil, un tamaño de 15,6 pulgadas parece el mínimo para jugar cómodamente, el tope es el de 17,3 pulgadas.

Para una PC de escritorio, la pantalla recomendada es a partir de las 27 pulgadas. En cuanto a la resolución, la full HD va a permitir una experiencia integral de los usuarios. Algunas pantallas ofrecen parlantes incorporados, pero invertir en un paquete de medios dedicado garantizará que obtenga un sonido a la altura de la imagen.

Periféricos

Otros elementos que no hay que pasar por alto son los llamados periféricos. El teclado retro iluminado es un mínimo indispensable en una PC Gamer, para jugar en la oscuridad. Piénsalo de nuevo, una buena elección de teclado puede ser decisiva y marcar la diferencia, especialmente para los juegos online.

Sea un teclado de membrana, teclado mecánico, teclado anti-ghosting, alámbrico o inalámbrico, para una correcta elección hay que tener en cuenta muchos criterios según tu estilo de juego o tu perfil de jugador.

Una vez que sabes lo que necesitas comienza tu búsqueda. Siempre se presentan oportunidades de compra a través de páginas de comercio electrónico, las Pc gamer Perú son artículos bastante comerciales, así que pueden variar en cuanto a precios, todo dependerá de lo que busques.

A la hora de evaluar tu presupuesto debes tener en cuenta que las Pc gamer precio pueden llegar a rondar los USD $ 700 dependiendo de las especificaciones lo que traduce en unos S/2750 monto que puede ser accesible para quienes estén interesados en adquirir una.

Playstation la consola que nunca pasa de moda

Al hablar de la serie Play station sabemos perfectamente a que nos referimos. Estas, han sido por años el referente en la industria de los videojuegos, manteniéndose en el primer lugar con la consola más vendida en la historia hasta la fecha, alcanzando los 155 millones de ejemplares vendidos de su exitosa Playstation 2.

Actualmente su creadora, la japonesa Sony ha lanzado su quinta versión con la Playstation 5 que si bien es cierto no ha sido la más vendida, si ha traspasado las fronteras en cuanto a rendimiento se refiere, modificando el concepto de juego para llevarlo a una experiencia sensorial inigualable.

Las Consolas Playstation hasta nuestros días son consideradas las más populares en todo el mundo, debido a su novedosa tecnología y funcionalidades que permiten al usuario experimentar una experiencia de juego de otro nivel.

Creemos que con la Playstation 5 Sony ha sentado muy bien las bases como líder en la industria de los videojuegos, aún con una competencia que se rehúsa a darse por vencida.

No obstante existe otra cualidad a la que no somos indiferentes y es su diseño futurista que sin duda capta toda atención de quienes se detienen a admirarla. Aun y cuando lo importante está en su interior con esta propuesta Sony deja claro que no se le escapa ningún detalle.