Presidente del PJ pide inhabilitar a jueces que liberen delincuentes

Arévalo hizo un llamado al Congreso para iniciar acciones legislativa frente a los “malos” jueces

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha condenado enérgicamente la liberación irregular de delincuentes por parte de algunos jueces y fiscales, calificando esta actitud como una “mala actitud”. Por ello, instó al Congreso a aprobar una ley que sancione e inhabilite de por vida a estos magistrados.

“Los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de delincuentes). Tiene que haber una figura penal que sancione e inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a esas lacras que solo hacen daño a este país”, indicó.

En referencia a un caso específico, el del principal sospechoso del crimen de un empresario en Santa Anita, conocido como ‘Maldito Frank’, Arévalo señaló que liberaron al individuo porque la Fiscalía no pudo recabar suficiente evidencia para solicitar prisión preventiva.

Caso ‘Maldito Frank’

La jueza encargada del caso explicó que el sospechoso no había sido implicado en el crimen del empresario y que solo enfrentaba cargos por tenencia ilegal de armas. Además, expresó que el Ministerio Público no pudo demostrar un riesgo procesal suficiente para justificar la prisión preventiva, ya que el investigado no tenía antecedentes penales.

A pesar de esta decisión judicial, Arévalo reiteró su rechazo hacia los jueces que liberan a presuntos delincuentes y enfatizó la necesidad de una legislación que garantice la integridad y la seguridad de la sociedad.