Presentan denuncias penales y moción de interpelación contra ministro Morgan Quero

El ministro de Educación enfrenta múltiples denuncias ante el Ministerio Público por discriminación y una moción de interpelación en el Congreso.

El ministro de Educación, Morgan Quero, se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado penalmente por el presunto delito de discriminación debido a declaraciones que indignaron a diversos sectores de la sociedad. Al ser consultado sobre las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, Quero afirmó que «los derechos humanos son para las personas, no para las ratas».

Estas palabras provocaron la presentación de tres denuncias formales ante la Fiscalía. El abogado Javier Adrianzén acusó al ministro de incurrir en discriminación, enfatizando que sus comentarios vulneran principios fundamentales de derechos humanos. Por su parte, Ronald Atencio Sotomayor, líder del partido Voces del Pueblo, también interpuso una denuncia, sumando la acusación de incitación a la discriminación. Asimismo, Raúl Constantino Samillan Sanga, presidente de la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022-2023, presentó su denuncia en una Fiscalía especializada en derechos humanos e interculturalidad.

El Ministerio de Educación intentó aclarar que las declaraciones de Quero estaban dirigidas a los violadores de menores y no a las víctimas de las protestas. Sin embargo, este intento de rectificación no frenó el malestar público ni las acciones legales. Según la periodista Almendra Ruesta, quien realizó la entrevista que originó la controversia, las declaraciones del ministro fueron claras y no correspondieron a una confusión del contexto.

En el ámbito político, el Congreso de la República también reaccionó. Un grupo de parlamentarios de diversas bancadas presentó una moción de interpelación contra Morgan Quero, solicitando que explique sus palabras y las acciones de su ministerio. Entre los firmantes figuran congresistas de Juntos por el Perú, Renovación Popular, Podemos Perú y el Bloque Democrático Popular, quienes coincidieron en la necesidad de exigir responsabilidades al titular de Educación.

La situación ha generado un amplio debate sobre el rol de los altos funcionarios en la promoción del respeto y la sensibilidad hacia las víctimas de conflictos sociales. Tanto las denuncias ante el Ministerio Público como la moción en el Congreso ponen al ministro Morgan Quero bajo un escrutinio cada vez mayor, en un contexto político ya marcado por tensiones sociales.

