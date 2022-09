Por segundo día gran congestión vehicular por trabajos del Metropolitano en Comas

El plan de desvío por obras del Metropolitano en el distrito de Comas continúa generando malestar y complicaciones en el desplazamiento de los vecinos de la zona. El viernes, durante el segundo día del plan de desvío, se volvió a registrar un tráfico infernal en el cruce de las avenidas Metropolitana con Maestro Peruano, así como en la vía Túpac Amaru.

A pesar de que se reportó mayor presencia del personal de la ATU, Policía Nacional y de la empresa concesionaria, esto no pudo evitar que una extensa cola de autos se quedara varada a lo largo de la av. Metropolitana. De acuerdo con los conductores, el tiempo de pase era de 10 a 15 minutos.

“Yo vivo aquí y para poder salir de mi casa me demoro 30 minutos. Ayer (jueves) he estado una hora para poder venir de Lima hasta acá. En esta parte no hay señalización. A nosotros, que somos residentes, no nos pueden trancar”, sostuvo uno de los moradores del sector.