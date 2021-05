¿Por qué muchas personas no quieren vacunarse?

Pese a que en el país se han colocado con éxito las vacunas contra la covid-19, sin reportar ningún evento adverso, algunas personas siguen retrasando su inmunización debido a ciertos temores, como una posible muerte súbita tras vacunarse, entre otros. Este es el informe de la Agencia de Noticias Andina.

Especialistas despejan tus dudas para que puedes inocularte apenas tenga tu programación

¿Qué pasa si soy alérgico? ¿aquellos con enfermedades complejas, como lupus, pueden vacunarse? ¿qué significa si hago fiebre luego de recibir alguna dosis? ¿Cuáles son los síntomas que podrían indicar que hay un efecto adverso asociado a la vacuna? ¿Estos pueden manifestarse hasta semanas después de haberla recibido?

“No existe razón alguna para descartar la vacunación contra el covid-19”, manifestó Sergio Recuenco, médico epidemiólogo de la Universidad Mayor de San Marcos y doctor en salud pública, en declaraciones a la agencia Andina.

Sin embargo, refirió que “existen algunas condiciones médicas que podrían aplazar su aplicación por semanas o meses”, dependiendo del caso o de los fármacos que se estén tomando.

En todas las situaciones, indicó, no hay prohibición para recibir la vacuna contra la covid-19, en vista de que se trata de una importante herramienta para frenar la pandemia y salvar muchas vidas al igual que el lavado de manos y la distancia social.

Junto al experto, quien es el investigador principal del ensayo clínico de Sinopharm en el país, absolvimos las siguientes preguntas sobre posibles efectos adversos relacionados a la inmunización y cómo actuar ante esos casos, destacando que además de ser muy raros, ninguno llevaría a la muerte del paciente.

– ¿En alguna situación, la colocación de la vacuna podría ser peligroso, hasta incluso provocarnos la muerte?

El mismo procedimiento de inyectar alguna sustancia (cualquiera que sea, no solo una vacuna) podría desencadenar una reacción. Podría ser ante la aguja o el propio contenido, pero se trata de eventos raros y sin mayores consecuencias.

Un efecto negativo a la aplicación de la vacuna va a depender de dos cosas: los efectos que podría generar el contenido de la vacuna o las potenciales alergias que podrían tener las personas hacia alguno de sus componentes.

Debemos saber que demás del elemento activo que va a inmunizar, las vacunas contienen coadyuvantes y conservantes que son parte de la farmacopea. Este contenido podría generar una reacción adversa en algunas personas.

– ¿Existe un peligro de muerte ante una sobre reacción del cuerpo?

Ninguna vacuna sale al público sin un estudio de seguridad, efectividad y eficacia. Eso quiere decir que la vacunas que tenemos ahora contra el covid-19 han demostrado que logran la inmunidad que se quiere, pero sobre todo que son seguras.

¿Y es posible tener una reacción alérgica tras semanas o meses de recibirla?

Hay que educar a la población. Una vacuna tiene la posibilidad de desencadenar efectos inmediatos, pero también mediatos. La primera semana puede expresarse algunos eventos. Si éstos aparecen y van progresando en el tiempo puedo asumir que tienen que ver con la vacuna.

Pero, si pasa una semana, dos semanas, meses y aparecen otras cosas, lo más probable es que sea por otras causas. Eso es lo que pasó con una denuncia de trombosis, muchos días después de colocarse la vacuna contra el covid-19. Se ha comparado la incidencia de estos eventos entre los vacunados versus la incidencia entre la población general sin vacunación y se encontró que eventos de este tipo eran más numerosos entre la población en general (sin vacuna).

Para sospechar de un efecto adverso por la vacuna, debe haber una relación de tiempo. Solo se puede relacionar a la vacuna si hay un acontecimiento progresivo, pero si se trata de un evento sin explicación, que aparece de la nada, hay que investigarse porque podría ser un hecho generado antes que la persona se vacune.

Hay que ser muy claros, hay enfermedades que se van incubando, desarrollando y pueden desencadenar hemorragias cerebrales, entre otras, debutando en ciertas edades, eventos que no tienen que ver con la aplicación de la vacuna.

– ¿Y qué pasaría, si se tiene alergia al conservante de la vacuna? ¿Podría morir?

Los lugares donde se aplica la vacuna ahora mismo son tópicos habilitado con medicamentos de urgencia, para aplicarlos de forma inmediata. De no ser así, siempre podrán observar que hay una ambulancia cerca, con medicamentos de urgencia para estos eventos, por ejemplo, de anafilaxia, que es una reacción alérgica severa, que puede manifestarse de diferentes maneras: le falta el aire, inflamación de la glotis, entre otras.

Todo eso puede revertirse inmediatamente con medicamentos. Si esto ocurriera, el paciente se recupera bastante rápido y queda libre de peligro. Hay que decir además que esto no afecta el proceso de inmunización de la vacuna.

-¿Se puede tener una reacción alérgica semanas o meses después de recibir la vacuna?

Si una persona es vacunada y a una semana o semana y media le da un infarto, eso no tiene nada que ver con la vacuna.

Algunos países registran en una base de datos todos los eventos cercanos a la aplicación de la vacuna, aunque sepan que no los ha causado. Muchas veces esa información es usada por personas antivacunas, cuando de lo que se trata es de un sistema de transparencia frente a un proceso de gran importancia y que además es multitudinario.

Para que se trate de un evento o efecto relacionado a la vacuna, tendrían que estar relacionados al sistema inmunitario. Por ejemplo, procesos inflamatorios o de otro tipo, pero tendrían que ser evolutivos, no ocurrir de la nada o luego de muchos días o semanas. ¿Es posible que haya? Sí, pero de estar relacionado con la vacuna no llevarían a la muerte.

La gente no debe tener miedo. De acuerdo con lo reportado hasta ahora no hay problema con la vacuna. Sin embrago, sí hay mucha claridad respecto la alta posibilidad de que una persona fallezca o enferme gravemente de covid-19 si no recibe atención médica.