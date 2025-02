Polis jubilados arman plantón por aumentos reales

A las 3 p.m. de hoy se reunirán en el frontis del Congreso de la República, un grupo de policías y militares jubilados pertenecientes a ASNAPER para dirigirse a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde realizarán el reclamo por la modificatoria del DS.004-2025, dado por Dina Boluarte, que, según aseguran, contiene un inciso “abusivo e inconstitucional que congelaría sus pensiones”.

El presidente de la Asociación Nacional Unida por la Defensa de los Derechos del Personal PNP en Situación de Retiro, Hugo Santos Gálvez, será acompañado por el parlamentario Roberto Kamiche para una reunión al interior del MEF.

“El ministro del Interior justificó en sus entrevistas como un error en la redacción y que van a corregir. ¿Pero cuándo? Si no se presiona al gobierno con reclamos justos y pacíficos, no habrá ningún cambio. Sí al incremento y No al reajuste que, al parecer, es un ‘engaña muchachos’. Iremos para saber la respuesta a nuestra carta presentada sobre este inciso que nos perjudica”, acotó.