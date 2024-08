Policía detiene a tres personas por vender certificados médicos

Conforme a lo señalado por la Policía Nacional del Perú, los integrantes de esta banda criminal, ofrecían certificados médicos al costo de sesenta soles en los exteriores de Hospital de la Solidaridad en el distrito de Villa el Salvador.

Este viernes, los efectivos policiales, detuvieron a tres personas por aparentemente, vender certificados médicos falsos a pacientes de un concurrido establecimiento de salud, en el distrito de Villa el Salvador.

Dicha noticia, fue confirmada mediante una prensa loca, cuando el coronel Carles Infante, jefe del departamento de Investigación Criminal de dicha jurisdicción, indicó que estas personas tenían un local frente al Hospital de la Solidaridad en el mencionado distrito, y que allí solían ofrecer los certificados, a fin de obtener un descanso laboral, por el costo de sesenta soles.

Tras lo ocurrido, a los detenidos quienes responden al nombre de Franklin Millán Infante, Ángela Francisco Collantes y Ana Rosa Leguía Francisco, se les incautaron recetas médicas, resultados de laboratorios, diesciocho sellos médicos y, además, certificaciones de descanso médico.

Sin embargo, al ser consultado sobre la procedencia de los sellos médicos, Franklin Millán, quien sería el presunto cabecilla de esta banda criminal, indicó que los obtuvo como parte de pago de un préstamo de diez mil soles, el cual, le realizó a una persona cuyo nombre no fue mencionado. Por su parte, la policía señaló que se informó a la Fiscalía de las detenciones, no obstante, las tres personas podrán afrontar el proceso en libertad, debido a que no se han encontrado agravios pese a esta situación y recalcaron que se investigará si los nombres que aparecen dentro de los diesciocho sellos incautados, realmente existen.