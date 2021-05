Población vacunada no debe bajar la guardia ante el Covid-19

El infectólogo Leslie Soto recomendó a la población vacunada contra la COVID-19 continuar con los cuidados de bioseguridad. Señaló que el tiempo de protección después de la segunda dosis no se puede determinar por la aparición de las nuevas variantes.

“Cualquier vacuna que supere el 70% de eficacia nos protege. Recordemos que la vacuna no es para no infectarse, sino para no complicar“, adelantó.

Soto indicó que se tenía previsto alcanzar la inmunidad de rebaño con el 70% de la población vacunada, pero esto fue con la cepa inicial, pero con las nuevas variantes esta cifra cambiaría.

“Ahora con las variantes, ha subido a un 75% u 80%. Salió un artículo hace poco que indica que la inmunidad de rebaño sea quizá complicada de alcanzar por la tasa de vacunación, que no es tan rápida y porque aparecen más variantes constantemente. Además porque estar vacunada hace que la población se confíe y ya no acate las medidas de bioseguridad“, explicó.

El especialista indicó que aunque la persona no se enferme, puede ser portadora de la enfermedad y llevarla a otras personas. Por ello recomendó continuar con las medidas de prevención como el distanciamiento social, lavado de manos y uso de doble mascarilla.