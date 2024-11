PNP confirma que no se respetó protocolo en la muerte del suboficial feminicida

La PNP confirmó que Darwin Condori, feminicida de Sheyla Cóndor, falleció por asfixia tras un aparente suicidio

El coronel Ricardo Espinoza, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la PNP, confirmó que Darwin Condori Antezana, feminicida de Sheyla Cóndor, falleció por asfixia tras ahorcarse en un hostal de San Juan de Lurigancho. La necropsia y las evidencias recogidas en el lugar respaldan esta conclusión.

«Las imágenes muestran que estaba suspendido, con un surco único en el cuello, además de un corte en la muñeca y una carta dirigida a sus familiares. Todo apunta a un suicidio», explicó Espinoza.

Aunque la familia de Sheyla Cóndor no descarta un posible homicidio, Espinoza señaló que la Policía entregará los documentos forenses que corroboran la causa del deceso. También admitió que el protocolo policial inicial en la escena no fue adecuado, y no descartó posibles sanciones para los agentes involucrados.

Condori fue localizado en el hostal gracias a herramientas tecnológicas que rastrearon su celular. Utilizó un DNI ajeno para registrarse, complicando la búsqueda inicial. Según el coronel Espinoza, el suboficial no mostró remordimientos en la carta que dejó, limitándose a dirigirse a sus familiares.

Continúan investigaciones

En paralelo, las investigaciones buscan confirmar si Condori actuó solo en el feminicidio de Cóndor o si contó con ayuda. Aunque la causa de la muerte de la joven aún no se determina debido al estado de descomposición de sus restos, la PNP considera probable que el suboficial intentara abusar sexualmente de ella y, tras su resistencia, terminara asfixiándola o golpeándola.