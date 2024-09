PNP allana vivienda en Ica donde habría estado el prófugo Vladimir Cerrón

Agentes de la PNP se desplazaron hasta la residencial La Angostura con el fin de arrestar a Vladimir Cerrón, pero la operación no logró concretarse.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un allanamiento en una vivienda del condominio Alto Prado, en la zona residencial La Angostura, Ica, con el objetivo de capturar al prófugo fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Sin embargo, la operación no logró su cometido, ya que no se encontró a nadie en el lugar.

Durante la intervención, los agentes de la PNP, junto con representantes de la Fiscalía, ingresaron al domicilio utilizando combas para romper la puerta. El general de la PNP en Ica, Manuel Vidarte, confirmó: “En la vivienda no vivía nadie”.

Vidarte también explicó que la información que llevó a realizar el allanamiento provenía de una fuente abierta, la cual resultó no ser confiable: “La casa se encuentra vacía, no vive nadie, la información no ha sido tan válida”.

Posible paradero de Vladimir Cerrón

Respecto a la posible ubicación de Cerrón en Ica, el general Vidarte señaló que no se descarta ninguna información. Además, mencionó que con el apoyo de la Policía se continuará buscando su captura.

Ministro del Interior y su exposición en la Comisión de Fiscalización

El ministro del Interior, Juan Santiváñez, compareció ante la Comisión de Fiscalización el pasado 6 de septiembre. Además de dar explicaciones sobre los audios filtrados con el capitán Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, reveló que estuvo en Ica y Pisco debido a información sobre el paradero de Vladimir Cerrón.

“El día de ayer yo estuve en Ica y Pisco por dos razones: para entregar a 25 efectivos policiales, pero adicionalmente también porque habíamos tenido la información de la presunta ubicación del señor (Vladimir) Cerrón en Pisco”, afirmó Santiváñez.

El ministro añadió que junto al general de Pisco y al general de la Dirección Contra el Crimen Organizado (Dircocor) llevaron a cabo un operativo de inteligencia. Ante las críticas de un miembro de la comisión, quien cuestionó la revelación de detalles de inteligencia, Santiváñez aclaró que solo estaba informando sobre el último punto de su exposición.

Finalmente, Santiváñez confirmó que en su visita a Pisco estuvo acompañado por el congresista Raúl Doroteo y que, en la próxima sesión, presentará los documentos oficiales relacionados a las operaciones de inteligencia en busca de Vladimir Cerrón.